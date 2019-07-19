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Düzce'de sele kapılan genç, yaşadıklarını anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçakoca ilçesinde meydana gelen selden kurtulan genç ile görüşürken, genç de yaşadıklarını ve nasıl kurtarıldığını anlattı.

AA | 19.07.2019 - 06:12..
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Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen yerlerden Esmahanım köyünde annesi, kardeşleri ve yakınlarıyla sele kapılan ve bir ağaca tırmanarak hayatta kalan Furkan Kaplan'ı, Düzce merkezdeki halasının evinde ziyaret etti.

AĞAÇ ÜZERİNDE 2 SAATLİK YAŞAM SAVAŞI

Aile bireylerine geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, yaklaşık 2 saat ağaç üzerinde kaldıktan sonra askeri helikopterle kurtarılan Kaplan'dan olaya ilişkin bilgi aldı.

Düzce'de sele kapılan genç, yaşadıklarını anlattı

"ANNEM KARDEŞLERİMİ TUTTU, BEN DE ONLARI TUTTUM"

Büyük bir felaket yaşadıklarını anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Köye çok yağmur yağdı, sel geldi. Amcam bizi çağırdı, 'Gelin bizde kalın.' diye, ona gittik. Geceyi orada geçirdik. Sabah dere iner gibi oldu, yine taştı. Bir kez daha taşınca eve su gelmeye başladı. Yağmur yağıyordu yine o ara. Su içeriye doğru gelmeye başladı, ev yattı, biz orada kaldık. Hepimiz bir odada kaldık. Yatak devrildi, annem kardeşlerimi kucakladı, ben de onları tuttum. Biraz sürüklendim, evimizin arkasında fındık ocakları vardı, oraya tutunduk biraz. Çok su geldiği için bırakmak zorunda kaldık, boğulacaktık. Az bir şey sürüklendik, bana odun vurunca onlardan koptum."

Düzce'de sele kapılan genç, yaşadıklarını anlattı


"ASKERİ HELİKOPTER BİZİ ALDI"

Kaplan, suyun kendisini sürüklediğini aktararak, "Alt taraftaki kahvehanenin oradan çıktım. Bir ağaca tırmandım, orada yardım gelmesini bekledim. Askeri helikopter geldi, bizi aldı." diye konuştu.

BAKAN SOYLU TALİMAT VERDİ

Bakan Soylu, "Sabahtan itibaren buraya sürekli bilgi akışı verelim. Ne aşamada olduğumuzu sürekli aileye temin edelim. Onlar da merakta kaldılar." şeklinde ailenin bilgilendirilmesi konusunda Düzce Valisi Zülkif Dağlı'ya talimat verdi.

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