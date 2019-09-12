Ege’de havadan tespit edilen 3 göçmen botu yakalandı

Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA Bayraktar ve TCG KARABİGA karakol gemisi tarafından tespit edilen 3 düzensiz göçmen botunun, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetlerimize ait İHA Bayraktar tarafından Azmak Koyu ve Selçuk sahilinde; TCG KARABİGA Karakol Gemisi tarafından ise Müsellim Boğazı güneyinde, 3 düzensiz göçmen botu tespit edilerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalanmaları sağlanmıştır."













