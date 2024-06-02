1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisi bugün LGS sınavına girecek 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav bugün düzenlenecek. 1 milyonun üzerinde adayın yarışacağı sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda gerçekleştirilecek.

AA & Ensonhaber

1 milyonu aşkın öğrenci için önemli gün...

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava sınava girmek isteyen 8. sınıf öğrencileri 18 Mart-2 Nisan'da isteğe bağlı olarak elektronik ortamda başvurularını yapmıştı.

Öğrenciler bugün il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecekler.

Sınava girme zorunluluğu yok

Liselere geçişte okulların yaklaşık yüzde 85'i adrese dayalı yerel yerleştirmeyle öğrenci aldı.

Bu kapsamda öğrencilerin merkezi sınava girme zorunluluğu bulunmuyor.

LGS merkezi sınavına bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu.

Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Ayrıca özel durumları dolayısıyla 187 öğrenci evde veya hastanede sınava alınacak.

Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı.

Sınavın kapsamında değişiklik olmayacak

Sınavda içerik, sınav süreleri ve soruların dağılımında değişiklik olmayacak, aynı içerikle sınav yapılacak.

Geçen yıl deprem nedeniyle sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu.

Bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamında olacak.

Oturumlar aynı gün tamamlanacak

Merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak

İki oturum halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak.

40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

Birinci oturumda 8. sınıf Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda LGS dolayısıyla sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlüklerinin 2 Haziran Pazar günü 07.00-10.00 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Öğrencilerin vakit kaybı yaşamamaları için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz ederek ebeveyni ile müracaat etmesi gerekiyor.

Sonuçlar 28 Haziran'da açıklanacak

Sınav sonuçları 28 Haziran'da açıklanacak ve aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu paylaşılacak.