Amasya’da 23 Nisan sahnesinin yıldızı oldu: 13 yaşındaki sunucu profesyonellere taş çıkardı

Amasya’da 23 Nisan kutlamaları bu yıl farklı bir sürprize sahne oldu. Kapalı spor salonunda düzenlenen törende sunuculuk görevini üstlenen ortaokul öğrencisi Ayça Acabey, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Amasya Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol üyeleri çocukların ve vatandaşların bayramını kutladı.

AYLAR SÜREN HAZIRLIK, SAHNEYE YANSIDI

Abdurrahman Kamil Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ayça Acabey, öğretmeniyle birlikte sunduğu programda yaklaşık bir saat boyunca sahnede kaldı. Başarılı öğrenci, programa uzun süre hazırlandığını belirterek, düzenli olarak metin çalıştığını ve ailesinden destek aldığını ifade etti.

"SUNUCULUK TEKLİFLERİNE AÇIĞIM"

Henüz meslek seçimi yapmadığını dile getiren Acabey, sunuculuğa ilgi duyduğunu ve bu alanda gelen tekliflere açık olduğunu söyledi. Sahnedeki rahat tavırları ve diksiyonuyla profesyonel sunucuları aratmayan performansı izleyicilerden alkış aldı.

VALİDEN TEBRİK VE ÇİÇEK

Program sonunda Önder Bakan tarafından tebrik edilerek çiçek verilen Acabey, protokol üyelerinin de takdirini kazandı. Ailesi ise genç sunucunun başarısından gurur duyduklarını dile getirdi.

Tören, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler ve etkinliklerle sona ererken, Ayça Acabey’in sahne performansı programın en çok konuşulan anlarından biri oldu.