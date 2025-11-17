15 bin öğretmen atamasında tercihler başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğretmen adayların beklediği gün geldi...

15 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı kapsamındaki tercih başvuruları başladı.

AÇIKLAMA BAKAN TEKİN'DEN GELDİ

2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Böylece 2025 sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru tarihleri belli oldu.

Kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı

TERCİHLER 21 KASIM 2025 TARİHİNE KADAR SÜRECEK

Adaylar, eğitim kurumu tercih başvurularını 21 Kasım 2025 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Tercih işlemleri, 21 Kasım 2025 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.

EN FAZLA 40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu’na göre; sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK

Kurum tercih başvuruları, kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi kullanmak suretiyle elektronik ortamda alınacak. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.

Adaylar, başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak.

Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecek.

Tercihlerine 40’tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” ya da “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini işaretleyecek.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMALAR NASIL YAPILACAK

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplanacak.

Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak. Eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle öğrenebilecek.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.