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Okullarda ikinci ara tatil 5 Nisan'da başladı ve derslere 1 hafta ara verildi.
Verilen bu ara tatile ise 9 günlük bayram tatili de eklendi.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci için tatil ise bugün sona erdi.
20 milyon öğrenci okulları yeniden doldurdu
Yaklaşık 20 milyon öğrenci yeniden dersbaşı yaptı.
Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak
İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8 ve 9 Haziran'da gerçekleştirilecek.
2023-2024 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
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