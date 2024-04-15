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20 milyon öğrenci yeniden dersbaşı yaptı

20 milyon öğrenci yeniden dersbaşı yaptı Okullarda ikinci ara tatilinin sona ermesinin ardından 20 milyon öğrenci dersbaşı yaparken, yaz tatili ise 14 Haziran'da başlayacak.