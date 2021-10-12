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2021-ALES/2 sonuçları açıklandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
- AA & Ensonhaber
- 12.10.2021 - 10:06
- Güncelleme : 12.10.2021 - 13:47
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, haberi Twitter üzerinden duyurdu.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN: HAYIRLI OLSUN
Halis Aygün, paylaşımında, "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan sonuçlara, 'ÖSYM AİS' mobil uygulaması üzerinden de erişim mevcut.