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    2021-ALES/2 sonuçları açıklandı

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.10.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 13:47
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    2021-ALES/2 sonuçları açıklandı

    19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, haberi Twitter üzerinden duyurdu.

    ÖSYM BAŞKANI AYGÜN: HAYIRLI OLSUN

    Halis Aygün, paylaşımında, "Değerli ALES adaylarımız, 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

    SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

    Öte yandan sonuçlara, 'ÖSYM AİS' mobil uygulaması üzerinden de erişim mevcut.

    2021-ALES/2 sonuçları açıklandı #1

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