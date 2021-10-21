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- 2021 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
2021 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün, sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Aygün, sonuçların hekimlere hayırlı olmasını diledi.
- AA & Ensonhaber
- 21.10.2021 - 17:03
- Güncelleme : 21.10.2021 - 17:19
8-14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları duyuruldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerini tamamladı.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU
ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.