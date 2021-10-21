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    2021 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Aygün, sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Aygün, sonuçların hekimlere hayırlı olmasını diledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.10.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 17:19
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    2021 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

    8-14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları duyuruldu.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerini tamamladı.

    TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebileceği belirtildi.

    SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

    2021 TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı #1

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