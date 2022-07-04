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    2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri...

    KPSS için hazırlanan adaylar, "2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirmeye ve araştırmaya başladı.
    • 04.07.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 11:14
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    2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri...

    Uzun bir süredir KPSS sınavına hazırlanan adaylar için, heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

    Kamuda kariyer hedefleyen adaylar gözünü KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru, sınav tarihlerine çevirdi.

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınav takviminin açıklanmasının ardından tarihler de belli oldu.

    Bu kapsamda adaylar ise "2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, 2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

    2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

    KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

    2022-KPSS ÖN LİSANS

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

    2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

    2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ)

    1. GÜN SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

    2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ)

    2. Gün SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

    2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ)

    2. Gün SINAV TARİHİ: 07.08.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 24.05.2022 - 06.06.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

    2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

    SINAV TARİHİ: 27.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022

    2022 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri... #1


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