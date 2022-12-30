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    2023'te gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 77 oranında arttı

    SPK, 2023 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücretlerini yaklaşık %77 oranında artırdı
    • 30.12.2022 - 09:26
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    2023'te gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 77 oranında arttı

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılında uygulanacak gayrimenkul değerleme asgari ücretlerini yaklaşık yüzde 77 oranında artırdı.

    Konut, ofis veya büro için:

    (1.412 TL ile 4 bin 736 TL arasında iken 2 bin 500 TL ile 8 bin 419 TL arasında oldu)

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan SPK kararına göre, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere gayrimenkul değerleme asgari ücretleri, metrekaresine bağlı olarak; konut, ofis veya büro için 1.412 TL ile 4 bin 736 TL arasında değişen tutarlardan, 2 bin 500 TL ile 8 bin 419 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

    İmalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için:

    (1.386 TL ile 11 bin 590 TL arasında iken 2 bin 454 TL ile 20 bin 514 TL oldu)

    Gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 1.386 TL ile 11 bin 590 TL arasında değişen tutarlardan 2 bin 454 TL ile 20 bin 514 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

    2023 te gayrimenkul değerleme asgari ücretleri yüzde 77 oranında arttı #1

    Diğer gayrimenkuller için:

    (1.536 TL ile 21 bin 86 TL arasında iken 2 bin 719 TL ile 40 bin 569 TL oldu)

    Yeni karar göre dükkan, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için ise 1.536 TL ile 21 bin 86 TL arasında değişen tutarlardan 2 bin 719 TL ile 40 bin 569 TL arasında değişen tutarlara güncellendi.


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