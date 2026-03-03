MEB: Çekmeköy'deki okul saldırısıyla ilgili inceleme başlatıldı

İstanbul Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci F.S.B. tarafından bıçaklı saldırı gerçekleşmiş ve 2 öğretmenle ve 1 öğrenci yaralanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün açıklama yaparak öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiğini, iki yaralının da tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

"YARALILARA TIBBİ MÜDAHALE YAPILDI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuya dair bugün yayımladığı açıklaması şöyle:

"2 Mart 2026 tarihinde İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda iki öğretmenimiz ve bir öğrencimiz yaralanmıştır. Yaralılar derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilmiş ve sağlık görevlilerince gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır.

"BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ FATMA NUR ÇELİK, HAYATINI KAYBETTİ"

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Biyoloji Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Yaralanan diğer öğretmenimiz ve öğrencimizin tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Yaşanan bu elim olayın ardından Bakanlığımızca idari yönden inceleme ve soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin eğitim müfettişi görevlendirilmiştir. Hem adli hem de idari sürecin tüm safhaları ilgili birimlerimizce titizlikle takip edilecektir. Ayrıca bahse konu okulumuzda öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri yürütülmektedir."

Milli Eğitim Bakanlığı, açıklamasını "Hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesi, öğrencileri ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyor, yaralı öğretmenimiz ve öğrencimize acil şifalar temenni ediyoruz. Eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." diyerek tamamladı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayı gerçekleştiren F.S.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

Eğitim-İş Çekmeköy Şube Başkanı Erkan Gürbüz, “Olayı duyar duymaz geldik. Bıçaklanan arkadaşlar hastanede, durumu ağır olanlar var. Olayın neden gerçekleştiğini bilmiyoruz, ancak Eğitim-İş olarak takipçisiyiz.” ifadelerini kullandı.