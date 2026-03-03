Siirt’te uluslararası konuşma kulübü: Gençler İngilizceyi yaşayarak öğreniyor

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde, Cedid Derneği öncülüğünde “English Immersion Camp” düzenleniyor.

İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Ekvador’dan gelen 9 gönüllü genç, farklı yaş gruplarına yönelik oluşturulan İngilizce Konuşma Kulübü’nde Siirtlilerle bir araya geliyor.

GÜNLÜK KONUŞMA PRATİĞİ VE ATÖLYELER

Atölye çalışmaları ve etkileşimli etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirilen buluşmalarda katılımcılar, günlük hayatta kullanılan İngilizceyi pratik yapma imkânı buluyor.

Dernek üyesi ve mentör Hatice Çavuşoğlu, gönüllülerin farklı aksanlara sahip olduğunu belirterek, bunun katılımcılar için önemli bir deneyim sunduğunu söyledi.

Her yaş grubuna yönelik konuşma kulüpleri düzenlediklerini aktaran Çavuşoğlu, okullarda da İngilizce odaklı faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM DE ÖN PLANDA

Proje yalnızca dil pratiğiyle sınırlı kalmıyor. Gönüllüler, Türk kültürünü yakından tanımak için çeşitli etkinliklere katılıyor. Mum ve örgü atölyeleri düzenlenirken, sıra geceleri gibi geleneksel buluşmalar da programda yer alıyor.

İtalya’dan gelen Sabrina Miu, Türkiye’de gördüğü misafirperverlikten etkilendiğini belirtti. Ani Tcholadze ise konuşma kulüplerinin yanı sıra gezi ve kültürel etkinliklere de katıldıklarını, özellikle çiğ köfteyi çok sevdiğini söyledi.

Fransa’dan gelen Nesrine Cherifati, Paris’te yaşadığını ve Siirt’te sıcak bir ortam bulduğunu dile getirerek, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuyla İngilizce konuşma pratiği yaptıklarını kaydetti.

Ekvadorlu Nashly Guano da konuşma kulüplerinin önemli bir fırsat sunduğunu belirtirken, Lara Coutinho Correia menengiç kahvesini çok sevdiğini ifade etti. İspanyol Alba Martinez Rodriguez ise soğuk baklavayı ülkesine götürmek istediğini söyledi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı öğrencisi Muhammet Enes Saka, konuşma kulüplerinin hem dil gelişimine hem de kültürel etkileşime katkı sunduğunu belirtti.

Daha önce program kapsamında Polonya’da bulunduğunu anlatan Saka, kulübün amacının yalnızca İngilizceyi geliştirmek değil, farklı ülkelerden gelen gençlerle bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak olduğunu vurguladı.

Proje sayesinde Siirt’te gençler, sınıf ortamının ötesine geçerek dili yaşayarak öğrenme imkânı buluyor.