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Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığınca her yıl yapılan sözleşmeli öğretmen atamalarının 2025 yılında da yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu...

Öğretmen adaylarına müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

Dün kabine toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama sürecinin başladığını duyurdu..

25 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

10 bininin Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin öğretmenin atama sürecinin başladığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

10 bini Milli Eğitim Akademisi'ne olmak üzere toplam 25 bin yeni öğretmen ataması sürecini başlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi vermesinin ardından da bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, öğretmen atama takvimine dair detayları içeren bir paylaşım geldi.

KONTENJANLAR 18 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyurunun, 18 Nisan 2025'te ilan edileceği belirtildi.

Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detaylarının ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

"PUAN SIRALAMASINA GÖRE ALAN KONTEJANLARININ ÜÇ KATI ADAY, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK"

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı" müjdesi verilmiştir.



Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır.



Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

"21 NİSAN - 5 MAYIS 2025 TARİHİNDE BAŞVURULAR ALINACAK"