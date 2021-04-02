26 ilde 27 bin 445 öğrenciye tablet bilgisayar ve internet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 26 ildeki öğrencilere, 27 bin 445 tablet bilgisayar setinin gönderildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 bin 445 tablet bilgisayarlık 10. faz dağıtım programında, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

EBA DESTEK NOKTALARI, ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Bir yandan daha çok öğrencinin yüz yüze eğitime devam edebilmesi için tüm toplumun desteğiyle gösterilen gayretin devam ettiğini, diğer yandan da gereksinimi olan öğrenciler için cihaz ve internet paketi desteğinin güçlü şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Selçuk, Eğitimde Kontrollü Normalleşme döneminde, içinde internet paketi bulunan tablet bilgisayar desteği ve daha aktif şekilde hizmet veren EBA Destek Noktaları'nın öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirtti.

26 İLDE 27 BİN 455 ÖĞRENCİYE BİLGİSAYAR VE İNTERNET

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 23 Mart'ta başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktık. 10 günde 3 televizyon kanalı kurarak çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramasına izin vermedik. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve bir dünya markası olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Evlatlarımıza onlarca basılı ve dijital materyal desteği sunarken internet erişimi ve cihaz sorunu yaşayan çocuklarımıza 500 bin tablet bilgisayar desteği diyerek yola çıktık. Hedefimize ocak ayında ulaştık ve şu anda 700 bine yaklaştık. Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları'mızda hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek çocuklarımıza alternatif destek sunuyoruz. Bugün de 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz. Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz."