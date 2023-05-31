Adıyamanlı depremzede öğrenci, kaybettiği öğretmeni anısına güneş panelli dron geliştirdi Adıyaman'dan, 6 Şubat'taki depremin ardından ailesiyle Elazığ'a gelen 15 yaşındaki Yuşa Tunahan Meriç, depremde kaybettiği öğretmeninin anısına güneş panelli dron tasarladı.

AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Meriç'in, depremde evi ve okulu ağır hasar gördü, öğretmeni hayatını kaybetti.

Ailesiyle Elazığ'a gelen Meriç, Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kaydını yaptırdı.

Öğretmeninin anısına hayalini gerçekleştirdi

Adıyaman'da Teknokent Koleji'nde okurken meslek öğretmeni Eyüp Aşkın'ın önerisiyle "Quadcopter drone" yapıp TEKNOFEST'te katılma kararı alan Meriç, depremde öğretmenini kaybetmesine rağmen bu hayalinden vazgeçmedi.

Elazığ'daki okulunda öğretmeninin anısına projeye kaldığı yerden devam eden Meriç, bazılarını Adıyaman'dan getirdiği, bazılarını internetten satın aldığı, bir kısmını ise okuldan temin ettiği malzemelerle 3 ayda güneş panelli dron yaptı.

Meriç, "Nemrut kopter" adını verdiği, öğretmeni anısına hazırladığı dronu daha da geliştirip TEKNOFEST'e katılmayı hedefliyor.

"Bu projeyi en iyi şekilde yapmak istedim"

Meriç, AA muhabirine, depremde evlerinin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı Elazığ'a taşındıklarını söyledi.

Adıyaman'daki okulumda danışman hocam bana bu dronu yapabileceğimi, bu projeyi yaparsam beraber TEKNOFEST'e gidebileceğimizi söylemişti. Maalesef depremde öğretmenimi kaybettim. Öğretmenim anısına bu projeyi en iyi şekilde yapmak istedim. Hocamın anısına bu projeyi daha da geliştirip TEKNOFEST'e katılmayı düşünüyorum. Yarışmada birinci olup bu başarıyı hocama armağan etmek istiyorum.

ifadelerini kullanan Meriç, dronun test uçuşlarından da başarıyla geçtiğini belirtti.

Yeni okulundaki danışman öğretmeninin de desteğiyle 3 ayda tasarladığı dronun ilk uçuşunu evinin önünde yaptığını anlatan Meriç, dronun 4 pervaneden oluştuğunu, saatte 110 ile 120 kilometre hız yapabildiğini, şimdilik 4 dakika uçuş süresinin olduğunu, üzerinde güneş paneli bulunduğunu, bunun da ekstra bir dakikalık uçuş desteği sağladığını aktardı.

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri öğretmeni Dilber Özdemir de depremden sonra okullarına gelen öğrencinin projesini hayata geçirmek için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Eski okulundaki öğretmeni ile bu proje üzerinde düşünmüşler. Biz de bu projeyi hayata geçirdik." diyen Özdemir, projeye ayrıca güneş paneli bağlantısı da yaptıklarını kaydetti.

Özdemir, öğrencinin projenin her aşamasını okulda, gözetimleri altında yaptığını belirterek, güneşten gelen enerjiyle dronun havada kalma süresini uzattıklarını, bu projeyi daha da ileri taşıyacaklarını ifade etti.