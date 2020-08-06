ALES'e giriş belgeleri yayınlandı

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ÖSYM'nin 16 Ağustos tarihinde yapacağı ALES sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı'na (ALES) girecek öğrenciler için ÖSYM duyuru yaptı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos tarihinde yapılacak olan 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

T.C. KİMLİK NUMARASI VE ADAY ŞİFRESİ İLE ÖĞRENİLECEK

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

10:00'DAN SONRA GELEN SINAVA ALINMAYACAK

2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.