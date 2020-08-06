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ALES'e giriş belgeleri yayınlandı
ÖSYM'nin 16 Ağustos tarihinde yapacağı ALES sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.
- AA
- 06.08.2020 - 15:01
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı'na (ALES) girecek öğrenciler için ÖSYM duyuru yaptı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Ağustos tarihinde yapılacak olan 2020-ALES/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
T.C. KİMLİK NUMARASI VE ADAY ŞİFRESİ İLE ÖĞRENİLECEK
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
10:00'DAN SONRA GELEN SINAVA ALINMAYACAK
2020-ALES/1 adayları, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.