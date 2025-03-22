Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nde yenilik

AA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin İktisat ve İşletme fakültelerinin, "Açıköğretim Fakültesi" adı altında birleştirildiği bildirildi.

Yapılan değişiklikle birlikte yönetim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, akademik yapılanmanın sadeleştirmesi ve öğrencilere daha bütünleşik eğitim sunulması amaçlanıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, Açıköğretim Sistemi ile eğitim veren tüm fakülteler tek çatı altında toplanacak.

"AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ" ADIYLA FAALİYET

Daha önce "İşletme Fakültesi" ve "İktisat Fakültesi" olarak eğitim veren bölümler, artık "Açıköğretim Fakültesi" adı altında faaliyet gösterecek.

KAYIT, DERS VE SINAV SÜREÇLERİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Yeni yapılanma sürecinde öğrencilerin kayıt, ders ve sınav süreçlerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.