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    AÖF 2022 kayıt takvimi belli oldu mu? Kayıtlar ne zaman başlıyor?

    2022 AÖF kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusu merak uyandırdı.İşte 2022 AÖF kayıt tarihi..
    • 21.08.2022 - 11:33
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    AÖF 2022 kayıt takvimi belli oldu mu? Kayıtlar ne zaman başlıyor?

    AÖF kayıtları ne zaman başlayacak sorusu uzun zamandır gündemde yer alıyor.Kayıt yaptırmak isteyen adaylar kayıt tarihini öğrenmek istiyor.

    YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra YKS puanı ile AÖF'e kayıt yaptıracak adaylar kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor.

    ÖSYM'nin takvimine göre AÖF kayıtlarının ne zaman başlayacağı belli oldu.AÖF kayıtları "https://aoskayit.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılabilecek.

    İşte AÖF kayıtlarının başlayacağı tarih..

    AÖF 2022 kayıt takvimi belli oldu mu? Kayıtlar ne zaman başlıyor? #1

    2022 AÖF kayıt takvimi belli oldu

    AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

    ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Kayıt yenileme işlemleri ise 3 Ekim 2022 ile 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.


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