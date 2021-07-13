Aşı olmayanlar yüz yüze eğitime katılamayacak mı? Üniversitelerden aşı çağrısı...

Aşı olmayanlar yüz yüze eğitime katılamayacak mı? Üniversitelerden aşı çağrısı...

Eylül ayında başlaması planlanan üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı tartışmaları sürüyor. Peki üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu? Aşı olmayanlar yüz yüze eğitime katılamayacak mı?

Türkiye'de bir yılı aşkın bir süredir eğitim hayatına uzaktan devam ediliyordu. YÖK, yaptığı açıklama ile birlikte üniversitelerde Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığını duyurdu.

Aşılama hızla devam ederken üniversite öğrencileri için aşı zorunluluğunun tartışmaları da gündeme geldi.

Marmara Üniversitesi, yüz yüze eğitime katılacak öğrencilere aşı zorunluluğu geleceğinin sinyalini verdi. Akabinde üniversiteliler, yüz yüze eğitimde aşı zorunlu mu sorusunu araştırmaya başladı.

YÖK, yüz yüze eğitim için akademik ve idari personelin aşılanması çağrısında bulunmuştu. Peki üniversite öğrencilerine aşı zorunlu mu? Aşı olmayanlar yüz yüze eğitime katılamayacak mı? İşte son ayrıntılar...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN AŞI ZORUNLU MU?

Aşı zorunluluğunun tartışıldığı şu günlerde üniversite yönetimlerinin de aşı konusundaki tutumu merak ediliyordu. Kadir Has Üniversitesi'nin 2 doz aşı yaptırmayanları üniversiteye alınmayacağına yönelik bir e-posta gönderdiği iddiaları üzerine tartışmalar alevlendi.

Son olarak Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız." denildi.

AŞI OLMAYANLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILAMAYACAK MI?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim bu sene tüm sınıflar için başlayacak. Yüz yüze eğitime başlamadan önce öğrenciler üniversitelerde aşı zorunlu mu sorusunu soruyor. Üniversitelerde doğrudan aşı zorunlulupu bulunmuyor. Ancak Üniversiteler yaptıkları açıkalamlar ile aşı olmaya teşvik ediyor.

Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan yapılmasına neden olan covid-19 salgını ile mücadele konusunda ülkemizde önemli başarılar elde edilmiş ve aşılama konusunda toplumun geniş kesimlerine ulaşılmıştır. Salgın karşısında yürütülen aşılama mücadelesinde ülkemiz dünyada öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yüz yüze eğitime geçilebilmesi için aşılama çalışmalarının önemi ortadadır. Marmara Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılabilmeleri için aşı olmalarını beklediğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşırız” ifadeleri yer aldı.

YÖK, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari personel ile öğrencilerin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Ancak üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı zorunluluğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.