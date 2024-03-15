Bakan Tekin: Eğitime destek olacak başkan seçerseniz çocuğunuzun geleceğinizi kurtarırsınız Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitim öğretim süreçlerine destek olabilecek ve bu sorunları çözebilecek bir başkanı seçerseniz çocuğunuzun geleceğinizi kurtarmış olursunuz" dedi.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğle saatlerinde Kars’a geldi. Burada Harakani Havalimanı’nda protokol tarafından karşılanan Tekin, Kars Valiliği'ni ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Buradan Atatürk İlkokulu’na geçen Tekin, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakan Tekin, MHP seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek Cumhur İttifakı adaylarının desteklenmesini istedi.

"Çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğinizi kurtarmış olursunuz"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak anlaşamadıkları belediye başkanları olduğunu ama hizmet edebilmek adına uzlaşabilecek bir belediye başkanı seçilmesi için Cumhur İttifakı Kars Belediye başkan adayı Ötüken Senger'in seçilmesinin önemli olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi:

Kuşkusuz her seçimin kendisine ait önemli boyutları var. Ama her seçimin vatandaş açısından çok önemli yansımaları var. Hele yerel seçimlerin çok daha özel yansımaları var. Genel siyaset, genel anlamda hayatımızı etkileyen şeyler önemli. Yerelde karşı karşıya kaldığınız problemleri çözebilecek ve bu problemleri merkezi otoriteyle paylaşabilecek bir kişiyi seçmek durumundasınız.



Yani biz şu anda aslında yerelde yaşadığınız sıkıntıları kamuoyuyla paylaşabileceğimiz, bunların sesini duyurabileceğimiz bir karnaval ortamındayız hep beraber. Bu yarışın sonunda bu anlamda bizimle rahat diyalog kurabilecek, bizimle sorun çözümü konusunda uzlaşabileceğimiz bir arkadaşımız olduğu zaman problemleri daha hızlı bir şekilde çözecek.



Neyi kastediyorum. Bakın, ben Milli Eğitim Bakanı'yım. Biz bazı belediye başkanlarıyla çok güzel çalışıyoruz. Örneğin, dün Gaziantep'teydim. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımızla inanılmaz çalışıyoruz. Yani diyor ki, 'ben Antep’i eğitim şehri yapacağım.' Tamam, bizim üstümüze ne düşer, biz de çaba sarf ediyoruz ve işleri tıkır tıkır hallediyoruz. Ama bazı belediye başkanlarımız var onlarla da yürüyemiyoruz. Mesela bir belediye başkanı düşünün, okullardaki imar problemimiz olabilir.

Bundan 30 sene önce tapu kayıtlarında sorunlar vardır. 10 dönümlük bir okulumuz 250 metrekare belediyenin arsasına tecavüz etmiş yani oraya geçmiş. Şimdi belediye başkanı var, bize dava açmış okulu yıkmak için. Şimdi arkadaşlar bu belediyeyle nasıl uyumlu çalışacağım? Diyorum ki, 'bak okul yapacağız buraya, izin ver ya da imar düzenlemesi yap', yapmıyor. Arsa ver, vermiyor.



Okul yapacağız, inşaat, iskan gibi benzeri şeylerde destek ol, olmuyor. Peki, biz nasıl okul yapacağız o zaman? O yüzden benim sizden isteğim, Milli Eğitim Bakanı olarak şu eğitim öğretim süreçlerine destek olabilecek ve bu sorunları çözebilecek bir başkanı seçerseniz eğer, çoluğunuzun çocuğunuzun geleceğinizi kurtarmış olursunuz. Biz size geleceğinizi garanti altına almak için okullar yapacağız. Buradaki eğitim öğretim problemlerini çözeceğiz. Ama biz hadi şunu yapalım, dediğimizde arsa vermeyen, hadi şunu yapalım dediğimizde bize inşaat süreci imar, iskan süreçleriyle ilgili destek olmayan bir belediye başkanıyla bunu nasıl yapacağız arkadaşlar?

Seçimleri futbol maçına benzetti

Seçimleri futbol maçına benzeten Tekin, "31 Mart seçimleri çok kritik bir seçim. Daha uzun bir zamanda ben size bununla ilgili düşüncelerimi anlatmak isterim. Ama sadece şunu söyleyeyim; farz edin ki, iki devreli bir maç oynadık. Maçın birinci devresini 14-28 Mayıs'ta kazandık, ikinci devreyi kaybedersek bu maçın hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden sizden istirhamım maç 90 dakika, 90 dakika 31 Mart günü bitecek. 90’ıncı dakikaya kadar bütün eforumuzla sahada olacağımıza dair hep beraber söz vermemiz lazım arkadaşlar." diye konuştu.

Diğer siyasi parti ve belediye başkanı adaylarına da seslenen Bakan Tekin, "Kars’ı düşünen, Kars için bir şeyler olmasını isteyen, diğer partilere destek veren kişiler olduğu kadar diğer partilerden aday olan kişilere de sesleniyorum; madem derdiniz kişisel iktidar, kişisel hırs değil. Kars kazansın o zaman getirin projelerinizi, Ötüken Hoca ile paylaşın. Ötüken Hoca’nın arkasında durun, sizin de projelerinizi hep beraber hayata geçirelim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)