Bakan Tekin'den öğretmen atamasına ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasıyla ilgili olarak, takvimin henüz belli olmadığını ve belli olunca açıklayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğretmenlere atama müjdesi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi.

Bunun üzerine gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi.

"Takvim ve sayı belli değil"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmen ataması açıklaması üzerine yöneltilen sorulara Bakan Tekin, “Cumhurbaşkanımız açıklamasında söyledi zaten mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımızı oturup Cumhurbaşkanımızla değerlendirme yapacağız, sonrasında sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım bu toplantıda. Belli bir sayı olsaydı Cumhurbaşkanımız söylerdi.” ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamasına ilişkin net bir takvim olmadığını dile getiren Bakan Tekin, “Konuşulan rakamlar büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman net rakamları paylaşacağız.

İhtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun mevcut öğretmenlerimize, emekli olanları ve ayrılanları an be an takip ediyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı net olarak o gün açıklayacağız.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)