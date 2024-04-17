Öğretmenlere atama müjdesi: İşte tüm detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında öğretmen ataması yapacaklarını açıklamasının ardından, takvime dair detaylar araştırılmaya başlandı.

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Öğretmenlere atama müjdesi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Gazetecileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Erdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Atamalar fazla uzamayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmen ataması söz konusu mu?" sorusuna "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." dedi.

Kontenjan ve branş dağılımı belirlendi mi

2024 MEB atama takviminin açıklanmasının ardından kontenjan ve branş dağılımı belli olacak.

Öğretmen atama kılavuzu ile birlikte başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımları ilan edilecek.

Geçtiğimiz yıl ataması yapılan branşlar

Geçtiğimiz yıl 7 bin 878 kontenjanın ayrıldığı Sınıf Öğretmenliği'nin ardından Rehberlik alanına 3 bin 604, Okul Öncesi Öğretmenliği 3 bin 269, İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2 bin 656, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.