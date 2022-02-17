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    BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınav tarihi

    Özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM sınav tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 14:44
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    BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınav tarihi

    Normal eğitime nazaran özel eğitim programlarının uygulandığı BİLSEM, her yıl sınavla gerçekleşen alımlardan sonra başlıyor.

    Bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin katılım sağlayacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavının tarihi merak ediliyor.

    BİLSEM sınavına katılım sağlayacak adaylar, sınavı kazanmaları halinde ise bu özel kurumlarda eğitim alma hakkına sahibi olacak.

    Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınavı başvuru tarihi İşte yanıtı...

    BİLSEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.

    Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri, 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

    BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? 2022 BİLSEM sınav tarihi #1

    19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler, yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.

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