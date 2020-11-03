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    Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar uzatıldı

    2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuru tarihi 8 Kasım Pazar günü 23.59'da sona erecek.
    • AA
    • 03.11.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 10:14
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    Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar uzatıldı

    2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerin yanı sıra yükseköğretim programında eğitimi devam edenler ile yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları 8 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

    "HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GENÇLERİN YANINDAYIZ"

    Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Kasım'da son bulacak başvuruların 8 Kasım'a kadar uzadığını vurgulayarak, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

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