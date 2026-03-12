Davut Gül'den öğrencilere müjde: Her ay 2 bin liralık kantin kart dağıtılacak

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli’de düzenlenen iftar programında İstanbullularla bir araya geldi.

Vali Gül, iki kritik sosyal destek paketinin ayrıntılarını paylaştı.

"GÖNÜLDE BİR ÖĞÜN" PROJESİNİ MÜJDELEDİ

Şişli'de yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı sonrası vatandaşlara seslenen Gül, özellikle çocukların ve gençlerin eğitim hayatını kolaylaştıracak projelere odaklandıklarını vurguladı.

Sosyal belediyecilik ve devlet desteğinin önemine değinen Gül, dar gelirli ailelere verilen kira desteğinin süreceğini belirtirken, öğrencilere yönelik ilk kez başlatılacak olan 'Gönülde Bir Öğün' projesini müjdeledi.

"YAVRULARIMIZA 2'ŞER BİN LİRALIK KANTİN KART VERECEĞİZ"

Gül, projenin detaylarını şu sözlerle anlattı:

İlk defa bu sene başlattığımız 'Gönülden Bir Öğün' kartımız olacak. Nedir bu? Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz.



Sadece okulun kantininde geçerli olacak ve her ay düzenli olarak ikişer bin lira buna para yükleyeceğiz.



Yavrularımıza, kardeşlerimize kantinde geçerli olan bir kart vereceğiz.



İkişer bin lira düzenli olarak para yatıracağız ve sizin kantinde başta yemek olmak üzere zorunlu olan ihtiyaçlarınızda geçerli olacak.

"SİZLERİ KENDİ YAVRUMUZ OLARAK GÖRECEĞİZ"

Ayrıca içinizde gezerken bazı kardeşlerimizin bazı talepleri oldu. Biz hep bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatını sizlere hatırlatıyoruz.



Özetle; sizlerle aramıza asla mesafe koymamızı Cumhurbaşkanımız istemiyor.



Sizi kendi evlatlarımızdan farklı görmemizi asla istemiyor.



Bizler de Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bu hedef doğrultusunda; sizleri kendi kardeşimiz, kendi evladımız, kendi yavrumuz görerek eğitim hayatınız, sağlık hayatınız, barınma ve buna benzer ihtiyaçlarınızı hayırseverlerimizin desteğiyle birlikte gidermeye çalışacağız.