YKS başvuruları bugün sona erecek

Üniversite hayalleri kuran öğrenciler için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) maratonu devam ediyor.

Düşledikleri meslek için hedefledikleri üniversite ve bölümlerde okuma şansı elde etmek isteyen öğrenciler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği YKS sınavı, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS BAŞVURUSUNDA SON GÜN

Sınava başvurmak için ise bugün son tarih.

YKS için 6 Şubat'ta başlayan başvuru ve ödeme süreci, bugün saat 23.59'da sona eriyor.

ÖSYM Başkanlığı'nın açıklamasına göre, sınava henüz başvurusunu yapmayan adaylar, işlemlerini bugün tamamlayabilecek.

AYRINTILI BİLGİLERE RESMİ SİTE ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLİYOR

Başvuru merkezleri aracılığıyla yapılacak işlemler resmi çalışma saati bitimine kadar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak başvurular ve ücret ödemeleri ise saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.