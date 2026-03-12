Eskişehir’de meslek lisesi sağlık sektörüne nitelikli bakım personeli yetiştiriyor

Eskişehir’deki Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim gören öğrencileri sağlık sektörüne hazırlıyor. Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitim ve stajlarla desteklenen program, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırıyor.

ATÖLYELERDE MAKETLERLE UYGULAMA EĞİTİMİ

1997 yılında açılan okulda, 535 öğrenciden 100’ü Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında öğrenim görüyor. Öğrenciler, temel bakım hizmetlerini önce atölyelerde bulunan hasta maketleri üzerinde öğreniyor. Daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve bazı özel hastanelerde yaptıkları stajlarla mesleki deneyim kazanıyor.

Habip Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alan öğretmeni ve alan şefi Nurten Işık, öğrencilerin eğitim sürecinin teorik ve uygulamalı olarak yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim sürecinde teorik bilgilerin yanı sıra uygulama eğitimleri de alıyor. Atölyelerimizde bire bir hasta maketleri bulunuyor. Tüm uygulamaları önce maketler üzerinde gösteriyoruz, ardından stajlarla gerçek deneyim kazandırıyoruz.

İNSAN SEVGİSİ VE İLETİŞİM BECERİSİ ÖN PLANDA

Işık, sağlık sektöründe çalışmanın yalnızca teknik bilgiyle mümkün olmadığını, mesleğin temelinde insan sevgisi ve merhametin yer aldığını vurguladı:

Vicdan ve merhamet bizim temel ilkelerimiz. Bunlar olmazsa insana bakamaz, insana dokunamazsınız. Bu mesleği yapacak kişilerin sabırlı ve iletişim becerileri güçlü olmalı. Eskişehir merkezde bu alanda eğitim veren tek kurumuz ve sektörde sürekli bakım personeline ihtiyaç var.

ÖĞRENCİLER STAJLA MESLEĞE HAZIRLANIYOR

Okulun 12’nci sınıf öğrencisi Burcu Nurdoğdu, bölümü isteyerek tercih ettiğini belirterek, insanların yaşamına dokunmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Staj sürecinde kazandığı deneyimlerin değerli olduğunu ifade eden Nurdoğdu, “Hastaların bize söyledikleri güzel sözler insanı gerçekten mutlu ediyor” dedi.

Öğrencilerden İrem Ecrin Işık ise derslerin hem teorik hem uygulamalı işlendiğini ve staj döneminde hastalarla birebir iletişim kurma fırsatı bulduğunu aktardı. Mezuniyet sonrası sağlık alanında çalışmayı hedefleyen İrem Ecrin Işık, bölümü arkadaşlarına da tavsiye etti.