Dizilerden etkilenen Adanalı genç, okçulukta art arda Türkiye rekoru kırdı

Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Ömer Sağlam, televizyonda izlediği dizilerden etkilenerek geleneksel okçuluğa ilgi duymaya başladı. Okulunda düzenlenen sporcu seçmelerine katılan Muhammed, başarılı performansıyla dikkat çekerek Okspor Okçuluk Spor Kulübü’ne dahil oldu.

KISA SÜREDE BAŞARI BASAMAKLARINI TIRMANDI

Muhammed, katıldığı yarışmalarda kısa sürede önemli dereceler elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Mersin’de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda genç erkekler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Bu başarının ardından, Konya’daki Geleneksel Türk Okçuluğu Salon Türkiye Şampiyonası’nda da üçüncülük elde etti.

2 KEZ TÜRKİYE REKORU KIRDI

Muhammed Ömer Sağlam, TGTOF tarafından Erzincan’da düzenlenen Mengücek Gazi Menzil Kupası’nda 14-17 yaş karma 50 libre kategorisinde 411,01 metrelik atışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Daha sonra, Konya’daki Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası’nda 421,87 metreye ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi.

HEDEFİ: BÜYÜKLERDE DE REKOR KIRMAK

Haftada iki gün antrenman yapan Muhammed, önümüzdeki yıl mücadele edeceği büyükler kategorisine hazırlanıyor. Genç sporcu, “Rabbim yine nasip etti, kendi rekorumu geçtim. Büyüklerdeki atış rekoru daha yüksek, onu da kırmak için çok çalışacağım.” ifadelerini kullandı.

ANTRENÖRÜNDEN TAM DESTEK

Antrenör Erhan Uzman, sporcusunun azimli ve disiplinli olduğunu vurgulayarak, “Muhammed büyükler kategorisinde de Türkiye rekoru kıracak potansiyele sahip. İnşallah yetişkinlerde de başarılarını taçlandıracaktır.” dedi.