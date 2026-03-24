Trabzonlu öğrencilerden doğaya umut: 20 bin tohum topu hazırlandı

Trabzon’da bir grup lise öğrencisi, doğanın yeniden canlanmasına katkı sunmak için örnek bir projeye imza attı. Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Kuzeyden Güneye Yeşil Yol Projesi” kapsamında hazırladıkları binlerce tohum topunu yangınlardan zarar gören alanlarda kullanılmak üzere yetkililere teslim etti.

20 BİN TOHUM TOPU HAZIRLANDI

Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği iş birliğiyle yaklaşık iki yıl önce başlatılan proje kapsamında öğrenciler, keçiboynuzu tohumlarını özel bir karışımla çamur haline getirerek tohum topları hazırladı. Öğrenciler tarafından yapılan toplam 20 bin tohum topu, orman yangınlarında zarar gören bölgelerde doğaya kazandırılmak üzere ilgili kurumlara ulaştırıldı.

"TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİREN BİR PROJE"

Okul Müdürü Orhan Genç, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu bir çalışma olduğunu belirterek, öğrencilerde çevre bilincinin gelişmesini hedeflediklerini söyledi. Genç, yapılan çalışmalar sayesinde yangınlar sonucu zarar gören ormanların yeniden yeşermesine katkı sunulduğunu ifade etti.

TOHUMLAR ÖZEL KARIŞIMLA KORUNUYOR

Proje koordinatörü ve Halkla İlişkiler öğretmeni Hatice Taş ise çalışmanın 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınlarının ardından başlatıldığını belirtti. Marmaris’ten temin edilen keçiboynuzu tohumlarının kil, toprak ve yumurta ile hazırlanan özel karışımın içine yerleştirildiğini anlatan Taş, hazırlanan topların daha sonra Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği’ne gönderildiğini dile getirdi.

Taş, tohum topu yönteminin doğada önemli bir koruma sağladığını vurgulayarak, “Tohumlar topun içinde olduğu için kuşlar ve böcekler tarafından yenmiyor. Aynı zamanda içindeki maddeler, tohumun toprağa tutunana kadar beslenmesine yardımcı oluyor.” dedi.

YENİ HEDEF 10 BİN TOHUM DAHA

Projeyi sürdürmeye kararlı olduklarını ifade eden Taş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Yeşil-Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında, bu yıl 10 bin yeni tohum topu daha hazırlamayı planladıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER DOĞAYA KATKI SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Projede yer alan öğrencilerden Hiranur Güney de doğa için bir şeyler yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, özellikle orman yangınlarının ardından böyle bir çalışmanın içinde yer almanın gurur verici olduğunu dile getirdi.