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    ERİŞİME AÇILDI I KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı....

    KPSS önlisans sınavına girecek adaylar, "KPSS önlisans sınav giriş belgesi nereden alınır?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • 29.09.2022 - 14:37
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    ERİŞİME AÇILDI I KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı....

    KPSS önlisans sınavına girmeye hazırlanan adaylar, çalışmalarının sonuna geldi.

    ÖSYM bünyesinde gerçekleşecek olan sınavdan önce, sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

    KPSS Önlisans sınav giriş belgesi açıklandı. ÖSYM az önce duyuru yaparak belgelerin erişime açıldığını duyurdu.

    Bunun üzerine, "KPSS önlisans sınav giriş belgesi nereden alınır?" sorusu gündeme oturdu.

    Peki, KPSS önlisans sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte yanıtı...

    KPSS önlisans sınav giriş belgesi nereden alınır?

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı’na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

    KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

    ERİŞİME AÇILDI I KPSS önlisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.... #1


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