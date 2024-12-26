Eskişehir'de mezun olduğu üniversiteye rektör olarak atandı

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Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitimde yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu olan Prof.Dr. Yusuf Adıgüzel, mezun olduğu üniversiteye rektör olarak atandı.

Göreve başlamasına ilişkin açıklama yapan Adıgüzel, Eskişehir'e ve mezunu olduğu Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak dönmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

"ÜNİVERSİTEME HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Adıgüzel açıklamasında, "Mezunu olduğum üniversiteme rektör olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşıyorum. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

ÇİÇEK YERİNE BAĞIŞ YAPMAYA DAVET ETTİ

Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmam nedeniyle tebrik için çiçek göndermek isteyenleri, Eğitimi Destekleme Vakfına (www.edev.org.tr) bağış yaparak Üniversitemizde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Rektör Adıgüzel ayrıca, öğrencilerinin eğitim yolculuklarının her adımında yanlarında olmayı ve gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI EN BÜYÜK MOTİVASYONUMUZ"

Anadolu Üniversitesi'nin güçlü birikimi ve uzman akademik kadrosu ile yeni dönemde önemli projelere imza atacağını vurgulayan Adıgüzel, "Anadolu Üniversitesi, eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarında ülkemizin önde gelen yükseköğretim kurumlarından birisi. Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olarak açık ve uzaktan eğitime öncülük eden Üniversitemiz; milyonlarca öğrenci ve mezunu ile eğitimde fırsat eşitliğini sağlamış, yükseköğretimde bilgiye erişimi demokratikleştirerek toplumun her kesimine ulaşmıştır. Bu güçlü akademik mirastan hareketle, eğitim, araştırma ve bilimsel yayın alanı başta olmak üzere yaratıcı endüstriler, sosyal inovasyon gibi yüksek potansiyelimizin olduğu ekosistemlere yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimizin kişisel, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleyen adımlarla, onları küresel çapta rekabet edebilir bireyler olarak yetiştirme noktasında daha çok çalışacağız. Onların başarıları, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu süreçte mevcut öğrencilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak, onların eğitim yolculuklarına rehberlik etmek ve onlara destek olmak da öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltme misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni dönemde Eskişehir'imiz ve ülkemizin toplumsal kalkınmasına çok yönlü katkılar sunarak Anadolu Üniversitesi ailesiyle birlikte yeni başarı hikâyeleri yazmayı hedefleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Beşerî sermaye ve uluslararası öğrenci hareketliliği ile küresel hedeflere katkıAnadolu Üniversitesi'nin yalnızca ulusal değil, uluslararası düzeyde de yükseköğretim alanında etkili bir konuma sahip olduğunu belirten Rektör Adıgüzel, "Üniversitemizin, güçlü akademik altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile uluslararası öğrenci hareketliliği ve akademik iş birlikleri yoluyla ülkemizin yükseköğretim hedeflerine katkı sunma konusunda yüksek bir potansiyeli var. Bu noktada bilimsel üretkenliği, kültürel çeşitliliği ve beşerî sermayesi ile Üniversitemizi uluslararası öğrenci hareketliliğinde küresel arenada daha da ileriye taşıyacağız. Çok kültürlü kampüsümüz ile hem öğrencilerimizin hem de ülkemizin gelişimine katkı sunacağız." dedi.

"YENİ ŞEYLER SÖYLEME YENİ BAŞARILAR ÜRETME ZAMANI"

"Bilimsel üretim ve toplumsal katkıAnadolu Üniversitesi'nin sahip olduğu akademik birikimin daha da ileri taşınması için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Üniversitemiz, yükseköğretim kültürünü yaygınlaştırarak milyonlarca insanın hayatına dokunmuştur. Şimdi yeni şeyler söyleme, yeni başarılar üretme zamanı. Bilimin ışığında, araştırma ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası düzeyde önemli projeler geliştirmeye ve geleceğe yön vermeye devam edeceğiz." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL KİMDİR

Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, 1973’te Adana Kozan’da doğdu.

1995’te Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Basım ve Yayımcılık Bölümü’nü bitirdi.

1998’de Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını, 2004 yılında doktorasını tamamladı. 2012’de Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Doçent, 2018’de profesör oldu.

Eylül 2012-Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalıştı. İletişim, Göç, Yurtdışındaki Türkler, Kent, Sivil Toplum ve Gönüllük alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Adıgüzel, evli ve üç çocuk babasıdır.