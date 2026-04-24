Kocaeli'de küçük Erdem, 3 bin kişiye ilk hutbesini okudu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir camide yaşanan olayda, 9 yaşındaki Erdem Demirkır, ilk kez hutbe okuyarak büyük bir kalabalığa hitap etti. Küçük yaşına rağmen sergilediği özgüven ve hazırlık, cemaat tarafından ilgi ve takdirle karşılandı.

3 BİN KİŞİLİK CEMAAT KARŞISINDA İLK HUTBE

Ulu Cami’de gerçekleşen olayda Erdem Demirkır, yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğu cemaatin karşısına çıkarak ilk hutbesini okudu.

Hutbesinde eğitim, ilim ve güzel ahlakın önemine değinen Demirkır, toplumsal sorumluluk bilinci ve ahlaki değerler üzerine mesajlar verdi.

"CAMİ BANA HUZUR VERİYOR"

sınıf öğrencisi Erdem Demirkır, Kur’an eğitimine ikinci sınıfta başladığını belirterek düzenli şekilde camiye gidip ders aldığını söyledi.

Erdem Demirkır, camide hem eğitim aldığını hem de manevi olarak huzur bulduğunu ifade etti.

DİSİPLİNLİ EĞİTİM SÜRECİ

Küçük yaşına rağmen düzenli bir programla eğitim aldığını anlatan Demirkır, okuma hızını ölçerek kendini geliştirdiklerini ve bu sürecin okul derslerine de olumlu yansıdığını söyledi.

Özgüveninin arttığını belirten Demirkır, artık kendini daha rahat ifade edebildiğini dile getirdi.

"HAYALİM HAFIZ OLMAK"

İlk hutbe deneyimini unutamayacağını söyleyen Demirkır, ileride hafız ve imam olmak istediğini ifade etti.

Bu süreçte arkadaşlarının da benzer bir eğitim almasını ve aynı manevi huzuru yaşamasını istediğini söyledi.

AİLEDEN GURUR MESAJI

Erdem Demirkır’ın babası Hasan Demirkır, çocukların doğru eğitimle önemli seviyelere ulaşabileceğini vurgulayarak oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

"EMEĞİN KARŞILIĞINI GÖRMEK MUTLULUK VERİCİ"

Camide görev yapan Kemal Aydıner ise öğrencilerin disiplinli eğitimle önemli gelişim gösterdiğini ifade etti.

Aydıner, çocukların özgüven kazandığını ve toplum karşısında konuşabilecek seviyeye geldiğini belirterek sürecin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin çocukların hem dini hem de sosyal gelişimine katkı sağladığını, özgüven ve iletişim becerilerini güçlendirdiğini ifade ediyor.