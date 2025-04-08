Gençlerin projeleri için toplamda 120 milyon TL destek

DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrenci topluluklarının projelerini uygulamalarına kolaylık sağlayan Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) 4’üncü dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Osman Aşkın Bak, “ÜNİDES programı kapsamında, gençlerin hazırladığı projelerin hayata geçirilmesi için toplamda 120 milyon TL destek sağlanacak.” açıklamasında bulundu.

BUGÜNE KADAR 2 BİN 112 PROJE DESTEK ALDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES için ilk 3 döneminde toplam 2 bin 112 projenin destek almaya hak kazandığı bilgisi verildi.

Bakanlık, bu projelere sağlanan maddi desteklerin toplam tutarını ise 137 milyon 250 bin TL olarak açıkladı.

SON BAŞVURU TARİHİ: 15 NİSAN

Üniversiteli gençlerin 15 Nisan’a kadar 4’üncü dönem başvurularını yapabileceğini hatırlatan Bakan Bak, ÜNİDES'in gençler arasında büyük ilgi görmesinin sevindirici olduğunu vurgulayarak, şu açıklamada bulundu:

Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar doğrultusunda gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gençlere yönelik hizmetlerin kapsamını her geçen gün genişletiyor ve niteliğini yükseltiyoruz. Gençlerimizin aktif, üretken olmasını çok önemsiyoruz. Üniversiteli gençlerimizin ÜNİDES’e katılımının yüksek olması bizleri mutlu ediyor. Yapılan bu çalışmanın gençlerimizin gelişimine katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bakanlık olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimize hayallerini gerçekleştirmeleri için imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Projemizin uygulanmasında emeği geçen bakanlığımız çalışanlarıyla, üniversitelerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum.

BAŞVURULAR 15 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan ÜNİDES'in 4’üncü dönemi için yapılan açıklamada, “Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programıyla (ÜNİDES), üniversiteli gençlerin sosyal, kültürel ve akademik alanlarda aktif katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda gençlerin üretkenliklerini artıracak, sorumluluk bilincini güçlendirecek projelerinin hayata geçirilmesine olanak sunuluyor. ÜNİDES’e başvurmak isteyen üniversite öğrenci toplulukları, 15 Nisan 2025 tarihine kadar çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, ‘genclikhizmetleri.gov.tr’ adresi üzerinden yapılabilecek.” ifadelerine yer verildi.

"10 FARKLI KONUDA HAZIRLANACAK PROJELERE DESTEK SAĞLANACAK"

Yapılan açıklamada, ÜNİDES Programı ile birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, sunulan destek ve fırsatlardan da yararlanabileceği bilgisi de aktarılarak şu bilgiler verildi: