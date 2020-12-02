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- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçları açıklandı
90 milyon TL destek sağlanacak olan Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından duyuruldu.
- İHA
- 02.12.2020 - 11:08
- Güncelleme : 02.12.2020 - 11:58
Türkiye'de gençlere yönelik teşvikler devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Gençlik Projeleri kapsamında birçok genç destek almayı bekliyor.
Bakan Mehmet Kasapoğlu, Gençlik Projeleri'ne başvuranlara müjdeli haberi verdi.
BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
90 milyon TL destek sağlanacak olan Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.