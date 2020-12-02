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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçları açıklandı

90 milyon TL destek sağlanacak olan Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından duyuruldu.