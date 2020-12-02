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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçları açıklandı

    90 milyon TL destek sağlanacak olan Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından duyuruldu.
    • İHA
    • 02.12.2020 - 11:08
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 11:58
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    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçları açıklandı

    Türkiye'de gençlere yönelik teşvikler devam ediyor.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Gençlik Projeleri kapsamında birçok genç destek almayı bekliyor.

    Bakan Mehmet Kasapoğlu, Gençlik Projeleri'ne başvuranlara müjdeli haberi verdi.

    BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

    90 milyon TL destek sağlanacak olan Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Gençlik Projeleri ne başvuru sonuçları açıklandı #1

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