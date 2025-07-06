Hakkari'de görev yapan öğretmenlerden 'huzur' klibi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Derecik Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Sınırda Değil, Zirvedeyiz” projesi kapsamında özel bir klip hazırlandı.

BİRLİKTE TÜRKÜ SÖYLEDİLER

İlçede görev yapan öğretmenlerin türkü seslendirdiği klipte, Derecik’in doğal ve kültürel zenginlikleriyle birlikte bölge insanının sıcaklığı ve misafirperverliği ön plana çıkarıldı.

Derecik Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.