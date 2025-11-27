Hatay'da mezun olduğu okula atandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Öğretmen Esra Sultan Kaya, mezun olduğu İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'ndeki Denizciler Amiral Durcan İlkokulu'na öğretmen olarak atandı.

Öğretmenler Günü'nde vefa örneği gösteren Kaya, yıllar önce kendine öğretmenlik yapan ilkokul öğretmeni Yaşar Karataş'ı unutmayarak öğrencileriyle birlikte sınıfında ağırladı.

Esra öğretmen, öğretmeninin elini öpüp çiçek takdim eden Esra öğretmen Yaşanan duygusal anlar öğrencilere ve velilere vefa örneğini gösterdi.

"VEFALI İNSAN HER ZAMAN GERİ DÖNER"

15 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek mezun olduğu okulda ilkokul öğretmenine sürpriz yapan 39 yaşındaki Esra Sultan Kaya, "Burası benim ilkokulum. 1996-1997 yıllarında bu okuldan mezun oldum. Öğretmenimle mezun olduktan sonra da sürekli irtibat halindeydik. ‘Vefalı insan her zaman geri döner' derler ya benim de kalbim hep bu okulda kaldı.

Depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okulumda kadro açılır açılmaz tayinimi hemen buraya istedim. O günden bu yana hem kendi hatıralarımı tazeliyor hem de öğrencilerimle yeni hatıralar biriktiriyorum" dedi.

Öğretmenler Günü için özel bir sürpriz hazırlamak istediğini söyleyen Kaya, "Velilerimle birlikte çok güzel bir sürpriz hazırladık. Sınıfta gözyaşlarımızı tutmakta zorlandık. Bu özel günde öğretmenime vefa borcumu ödemek benim için çok anlamlıydı.

Üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerimin ve zorlu şartlarda görev yapan tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.