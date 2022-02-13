İkinci ara tatil ne zaman verilecek? Ara tatil tarihleri...

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler, ikinci ara tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki, İkinci ara tatil ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, toplamda dört kez tatil veriyor ve öğrencilerin kısa sürede olsa dinlenmesine katkı sunuyor.

Tatile giren öğrencilerin bazıları zamanını evde geçirirken, bazıları ise aileleriyle birlikte tatillere gidiyor.

Kısa süren bu ara tatiller sayesinde öğrenciler, okullarına dinlenmiş ve daha konsantre olarak dönüyor.

15 tatilin ardından yeniden ne zaman ara tatilin olacağını merak edenler ise "İkinci ara tatil ne zaman verilecek?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, İkinci ara tatil ne zaman verilecek? İşte detaylar...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanı Özer, yüz yüze eğitime devam edeceklerini söyledi. 434 derslikte yüz yüze eğitime ara verildiğini belirten Bakan Özer, “7 Şubat'ta başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, okullarımızda tüm önlemleri alarak inşallah bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceğiz.

Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik. Yani şu anda bizim eğitim sistemimizde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında, ‘Omicron' varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş oldu.





İnşallah Sağlık Bakanlığı'nın önermiş olduğu önerilere harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek inşallah bu dönem de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçte öğretmenlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.