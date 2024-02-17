İstanbul Valisi duyurdu! LGS'de tam puan alan öğrencilere 3'er bin lira burs verilecek İstanbul Valisi Davut Gül, Liselere Geçiş Sistemi'nde 500 tam puan alan 388 öğrenciye aylık 3'er bin lira burs verileceğini ve ödeler şubat ayında başlayacağı için öğrencilerin ilk ay 6 biner lira alacağını duyurdu.

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AA

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) 500 tam puan öğrenciler için düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gül, dezavantajlı, özel yetenekli ve başarılı çocukların öncelikleri olduğunu belirterek, İstanbul'da 500 tam puan alan 388 öğrencinin hazırlıkta ve 9. sınıfta eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

Gül, "Devlet olarak, millet olarak yanınızda olmak istiyoruz" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye Yüzyılı mutlaka inşa edilecek. İnşa edilecekse beşeri sermayeyle bunu yapabiliriz. Sizin çok önemli bir kazanımınız var. Başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak, millet olarak yanınızda olmak istiyoruz. Eğitim hayatı boyunca gerek lisede, gerek üniversitede, gerek sonrasında ne zaman birine ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz.

Aileler ve öğretmenler başta olmak üzere öğrencilere teşekkür eden Gül, öğrencilerin Türkiye ve İstanbul'a olağanüstü duygular yaşattığını dile getirdi.

"Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız"

Gül, İstanbul'da 500 tam puan alan ve eğitim gören 388 öğrenciye burs vereceklerini şu sözlerle duyurdu:

Biz ne yapacağız? Ocak ayından başlayarak, her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık, düzenli olarak 3'er bin lira... Hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız.

Öğrencilerle her ay bir araya gelinecek

Öğrencilerle her ay bir araya geleceklerini ve görmek, gitmek istedikleri yerlerde çeşitli öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapacaklarını anlatan Gül, bu konuda da şu bilgileri paylaştı:

Sizden özel hiçbir beklentimiz yok. Tek bir beklentimiz var; dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi okullarda okursanız okuyun, ne iş yaparsanız yapın bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun. Bunu istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)