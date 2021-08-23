Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, koronavirüsün gölgesinde 6 Eylül'de başlıyor...

Yüz yüze eğitimin yapılacağı dönem için hazırlıklar sürerken, aşılama çalışmaları daha da hızlandı.

Sağlık bir yana bir de ağustos ayını afetlerle geçiren özellikle 3 ilde eğitimin başlayıp başlamayacağı merak konusuydu.

BAKAN DUYURDU: HAZIRLIĞIMIZI TAMAMLADIK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki öğrencilere müjdeyi verdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret eden Bakan Özer, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de eğitim öğretimin başlamasıyla ilgili her türlü hazırlığımızı tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 6 Eylül'de okullar açılacak ViDEO

TAŞIMALI EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Bakan Özer, "Okul binasında değişiklik olması durumunda öğrencilerimizin tamamını taşımalı eğitim kapsamına aldık. Öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde okullarımıza götüreceğiz. Öğle vakti ücretsiz bir şekilde sıcak yemeklerini yiyecekler. Akşam da evlerine teslim edeceğiz. Diğer taraftan bu bölgedeki tüm öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim yılına hazırlıkla ilgili kırtasiye malzemelerinin tamamını biz bakanlık olarak karşılayacağız. Aynı zamanda tüm öğrencilerimize tablet hediye edeceğiz.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bir taraftan yaralar sarılırken, diğer taraftan psikososyal hasarların da giderilmesi için gece gündüz süreçler yönetiliyor. Evleri ile ilgili sıkıntısı olan velilerimize tüm pansiyonlarımızı açtık. Ücretsiz bir şekilde pansiyonlarımızda konaklayabiliyorlar. Ücretsiz bir şekilde yemeklerini yiyebiliyorlar. Bakanlığımız mevcut okullardan bakım ve onarım ile ilgili tüm süreçleri tamamladı. Tüm kaynaklar Kastamonu, Sinop ve Bartın’a aktarıldı. Dolayısıyla bizim yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanma ile ilgili hiçbir sorunumuz yok." şeklinde konuştu.