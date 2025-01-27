Konya'da öğretmenlerden iddialı üniversite başarısı

AA & Ensonhaber

Konya’da özel bir eğitim kurumunda matematik öğretmenliği yapan 49 yaşındaki Adnan Seven ve 37 yaşındaki Mevlüt Yıldırım, öğrencilerine ilham vermek amacıyla üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. Ancak bu süreç, aralarındaki dostça rekabetin kıvılcımı oldu ve zamanla tüm mesai arkadaşlarını etkileyen bir mücadeleye dönüştü.

Bu tatlı rekabetin ilk kazananı Seven oldu. Geçtiğimiz yıl Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi’nde tam burslu olarak Psikoloji Bölümü’ne yerleşen Seven’in başarısı, meslektaşı Yıldırım’ı da harekete geçirdi. Yıldırım, bu yıl aynı üniversitenin Hukuk Fakültesi’ni tam burslu kazandı. Şimdi ise iki öğretmen, aynı kampüste öğrencilik heyecanını paylaşarak bölümlerinden mezun olmayı hedefliyor.

Arkadaşlarının bu azmi, diğer meslektaşlarını da etkiledi. Edebiyat öğretmeni Caner Şahin Şimşek, bu rekabete katılmaya karar verdi ve önümüzdeki yıl aynı üniversiteyi kazanmak için sınava hazırlanmaya başladı.

"ÖRNEK OLALIM DERKEN REKABET DOĞDU"

Tam 28 yıldır öğretmenlik yapan Adnan Seven, yeniden öğrenci olmanın kendisi için ilginç ve keyifli bir deneyim olduğunu söylüyor. Öğrencilerine rol model olma niyetiyle başladıkları bu yolculuğun, tatlı bir rekabete dönüştüğünü dile getiren Seven, şunları aktarıyor:

Psikoloji Bölümü’ne tam burslu olarak yerleştim. Sonrasında arkadaşlarım da bana meydan okudu ve ‘Biz de seni yakalarız, senin peşinden geleceğiz’ dediler. Öğrencilere örnek olalım derken rekabet ortamı oluştu. Bu süreç, öğrencilerimiz üzerinde de olumlu bir etki yarattı. Bizi takip eden öğrencilerimiz, ‘Demek ki yaş kaç olursa olsun, biz de yapabiliriz’ diyerek kendilerine motivasyon sağladı.

"BU KEZ ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİ MOTİVE ETTİ"

Matematik öğretmenliğinde 14 yıllık bir deneyime sahip olan Mevlüt Yıldırım, üniversiteli olmanın kendisinde farklı bir heyecan yarattığını ifade ediyor. Öğrencilerine her yaşta bir hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu göstermek istediğini belirten Yıldırım, şu sözlerle süreci anlatıyor:

Öğrencilerimizi motive etmek için her zaman çeşitli yöntemler kullanırız. Ama bu kez roller değişti ve öğrencilerimiz bizi motive etti. ‘Adnan öğretmenimiz üniversiteyi kazandı, siz de yapabilir misiniz?’ dediler. Ben de denemek istedim. Hem denerken öğrencilerime örnek olmak hem de kendimi bir kez daha sınamak istedim. Hukuk Fakültesi’ni tam burslu kazandım. Bölüm zor ama üstesinden gelinemeyecek bir şey değil. Derslere katılamadığım zamanlarda uzaktan eğitimle telafi etmeye çalışıyorum. Sınavlar zorlayıcı ama bu süreç keyifli bir meydan okuma oldu.

"REKABET KIZIŞACAK"

Arkadaşlarının bu azmini gören edebiyat öğretmeni Caner Şahin Şimşek, rekabete katılmak için kolları sıvamış durumda. Şimşek, geçmişte de üniversite sınavını başarıyla geçtiğini ancak o dönemde kayıt yaptırmadığını belirtiyor: