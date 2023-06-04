LGS merkezi sınavı bugün yapılacak Sekizinci sınıf öğrencileri LGS kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. Öğrenciler iki oturumda çoktan seçmeli 90 soruyu yanıtlamak için ter dökecek.

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Sekizinci sınıf öğrencileri ile ailelerin heyecanla beklediği gün geldi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün 2 oturum şeklinde uygulanacak.

Sözel alanı kapsayan ilk oturum saat 09.30'da başlayacak.

Öğrencilere Türkçe'den 20, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil'den 10'ar soru yöneltilecek.

Toplam 50 soru için 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak sayısal oturumu ise 80 dakika sürecek.

Adayların Matematik ve Fen Bilimleri becerileri toplam 40 soru ile ölçülecek.

İkinci dönem konuları olmayacak

Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla sorular sadece 8'inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı.

Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak.

Sonuçlar 26 Haziran'da açıklanacak

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak.

Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet adresinden öğrenilebilecek, ayrıca posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sınava girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: