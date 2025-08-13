LGS'de şampiyonların tercih ettiği İstanbul'daki liseler

İstanbul'da LGS'de şampiyonların tercih ettiği liseler sıralamasında Kabataş Erkek Lisesi ilk sırada yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı LGS yerleştirme sonuçlarına göre, İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci alan liseler açıklandı.

Bu yıl dört lisenin tam puanla öğrenci alması dikkat çekti.

Listenin zirvesinde, 500 tam puanla öğrenci kabul eden Kabataş Erkek Lisesi'nin Almanca ve İngilizce hazırlık programları, Galatasaray Lisesi ile İstanbul Erkek Lisesi ilk 4 sırada yer aldı.

Zirvedeki bu okulları, Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi 495,35 puanla 5'inci sırada, Fatih Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,96 puanla 6'ncı sırada, Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce) 493,96 puanla 7'nci sırada takip etti.

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi'nin Almanca programı 493,96 puanla 8'inci, İngilizce programı ise 489,01 puanla listenin 9'uncu sırasında yer aldı.

İSTANBUL’DA EN YÜKSEK PUANLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELER BELLİ OLDU

İşte 2025 yılında İstanbul’da en yüksek puanla öğrenci alan 20 lise:

Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) – 500

Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce) – 500

Galatasaray Lisesi – 500

İstanbul Erkek Lisesi – 500

Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 495,35

Cağaloğlu Anadolu Lisesi – 493,96

Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İngilizce) – 493,96

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Almanca) – 493,96

Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce) – 489,01

Fatih Çapa Fen Lisesi – 487,92

Haydarpaşa Lisesi (Almanca) – 487,76

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi – 486,22

Kadıköy Anadolu Lisesi – 485,28

Haydarpaşa Lisesi (İngilizce) – 482,98

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi – 482,43

Fatih Vefa Lisesi – 481,22

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 480,24

Beşiktaş Anadolu Lisesi – 478,33

Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi – 477,63

Üsküdar Validebağ Fen Lisesi – 477,21

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 15'İNCİ SIRADA YERİNİ ALDI

Fen liseleri arasında öne çıkan Fatih Çapa Fen Lisesi 487,92 puanla 10'uncu sırada yer alırken, Üsküdar Haydarpaşa Lisesi (Almanca) 487,76 puanla listede 11'inci sırada yer buldu.

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi 486,22 puanla 12'nci ve Kadıköy Anadolu Lisesi 485,28 puanla 13'üncü ve Üsküdar Haydarpaşa Lisesi (İngilizce) 482,98 puanla 14'üncü, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 482,43 puanla 15'inci sırada, Fatih Vefa Lisesi 481,22 puanla 16'ncı oldu.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, en yüksek puanla tercih edilen imam hatip lisesi olarak listede yer aldı.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ MTAL DE SIRALAMADA

Sıralamaya mesleki ve teknik liselerden tek lise olarak giren Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Havacılık ve Uzay Teknolojisi alanı 480,24 puanla 17'nci sırada kendisine yer buldu.

Beşiktaş Anadolu Lisesi 478,33 puanla 18'inci sırada, Kartal Burak Bora Anadolu Lisesi 477,63 puanla 19'uncu olurken, Üsküdar Validebağ Fen Lisesi 477,21 puanla listenin 20'nci sırasında görüldü.

Listedeki sıralamaya göre İstanbul'da en yüksek puanla öğrenci alan liseler arasında ilk 20'de 4 fen lisesi, 14 Anadolu lisesi, 1 imam hatip lisesi ve 1 mesleki ve teknik lise yer aldı.