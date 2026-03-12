MEB okullara 300 bin ton kömür dağıtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, MEB’in talebi halinde toplam kömür miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından artırılabilecek. Dağıtımda her okulun derslik sayısı ve bölgenin iklim koşulları dikkate alınacak.

KÖMÜR YALNIZCA ISINMA AMAÇLI KULLANILACAK

Okullara sevk edilecek kömürler, sadece ısınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılabilecek; başka bir tasarruf veya amaç için kullanılamayacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, teslimlerin ihtiyaca göre yapılmasını sağlayacak.

SEVKİYAT VE TERMİN PLANI TKİ SORUMLULUĞUNDA

Kömürler, TKİ tarafından “CIF” esaslarına göre teslim noktalarına gönderilecek ve sevkiyat termin planına uygun olarak taşınacak. Okulların talepleri, planın dışında kalması durumunda TKİ’nin hazırlayacağı ek programla karşılanacak.

HAVA KİRLİLİĞİNE UYGUNLUK KONTROLÜ

Sevk edilecek kömürlerin analizleri, TKİ’nin akredite laboratuvarlarında yapılacak ve “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen kriterlere uygun olanlar dağıtılacak.