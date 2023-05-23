Mahmut Özer duyurdu: Tüm OSB'lere anaokulu açılacak

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Okul öncesi eğitimle ilgili yeni bir müjde geldi..

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinde (OSB) anaokulları açılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Özer, anaokullarının yapımının 2023 yılının sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Bakan Özer, Samsun'da bulunan 10 organize sanayi bölgesine 10 anaokulu yapımının yatırım programına alındığını vurguladı.

Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 organize sanayi bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık.



2023'ün sonuna kadar Türkiye’deki tüm OSB’ler bünyesine anaokulları açıyoruz.



Hayırlı olsun.