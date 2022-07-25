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    Mahmut Özer'den imam hatip eleştirilerine cevap

    Mahmut Özer'den imam hatip eleştirilerine cevap

    MEB Bakanı Mahmut Özer, Sadettin Saran'ın imam hatiplerin sayısının arttığı fakat kalitenin düştüğü yönündeki çıkışını, isim vermeden spekülasyon olarak değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:59
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    Sınav ve tercih dönemi içinde Türkiye'nin önemli gündemlerinden biri de eğitim...

    Hem lise hem de lisans düzeyinde sınav sonuçları art arda açıklanırken sırasıyla tercih ve yerleştirme süreçleri de işliyor.

    Bu kapsamda konuya ilişkin birçok kesimden eleştiriler ve farklı değerlendirmeler kamuoyuna yansıyor.

    Sadettin Saran'ın imam hatip çıkışı

    Bu değerlendirmelerden en çok tepki çeken ise magazin ve iş dünyasının renkli ismi Sadettin Saran'dan geldi.

    Saran, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyor ama öğrenci sayısı neredeyse hiç artmıyor." diyerek A'dan Z'ye reform yapılması çağrısında bulundu.

    Tepki çeken bu açıklamaya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler'de bir otelde Anadolu lisesi yöneticilerine yönelik düzenlenen Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nde yaptığı konuşmada, isim vermeden cevap verdi.

    "Eğitimle ilgili spekülasyonlar yapılıyor"

    Saran'ın bu çıkışını 'spekülasyon' olarak değerlendiren Özer, şöyle konuştu:

    "YKS sonuçları üzerinden eğitimle ilgili spekülasyonlar yapıyorlar. Ha bir de bu spekülasyonu yapanlar eğitimi, ölçme değerlendirmenin ne olduğunu bilseler eyvallah, başımız gözümüz üstüne.

    Mahmut Özer'den  imam hatip eleştirilerine cevap VİDEO


    "Neymiş efendim, imam hatipte çok fazla fırsat verilmiş..."

    Bazıları da eğitimle ilgili güya kendilerince büyümeden kaynaklanan kaliteyle ilgili sorunları imam hatiple ilişkilendiriyor.

    Neymiş efendim, 'İmam hatipte çok fazla fırsat verilmiş, boş olmasına rağmen hep imam hatip okulları açılmış ama diğer okullar açılmadığı için eğitimle ilgili çok büyük problemler yaşıyoruz.'

    "20 yıl öncesinin 2022 versiyonu"

    Aslında bu işte 20 yıl önceki çocukların eğitime erişimini engelleyen zihniyetin 2022 versiyonu."

    Sadettin Saran: İmam Hatip Liseleri'nin sayısı sürekli artırılıyorMahmut Özer den imam hatip eleştirilerine cevap #1

    Mahmut Özer den imam hatip eleştirilerine cevap #2


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