MEB, 15 bin öğretmen alımında branş kontenjanını duyurdu

Bakanlık, en fazla sınıf, özel eğitim ve okul öncesi öğretmenliklerine en fazla atamayı gerçekleştirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni öğretmen atamalarına hazırlanıyor.

MEB, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU YAYINLANDI

Öğretmen alımına dair başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://personel.meb.gov.tr internet adresinde yayınlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

EN FAZLA ATAMA YAPILACAK İLK 3 BRANŞ

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

ÖNCELİK TEMEL EĞİTİMDE

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.