Milli Eğitim Bakanlığı, 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutladı Milli Eğitim Bakanlığı, Dil Bayramı kutlamasında dilin zenginlikleri ile ilgili faaliyetleri sıralayarak, yaşamı Türkçenin eşsiz anlatım gücüyle anlayıp anlamlandıran nesiller yetiştirme ülküsünü tekrarladı.

Haber Merkezi

26 Eylül 1932'de İstanbul'da, dünyadan ve Türkiye'den pek çok bilim insanının katıldığı ilk Türk Dili Kurultayı düzenlendi ve bugün Mustafa Kemal Atatürk tarafından "Dil Bayramı" olarak ilan edildi.

26 Eylül, o günden sonra her yıl "Dil Bayramı" olarak kutlanmaya devam ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Eylül Dil Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak "Her sesi, her sözcüğü engin deryasından bizlere birer armağan olan güzel Türkçemizin bayramı kutlu olsun!" dedi.

Mesajında “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile "Türkçe" derslerinde "dört dil becerisi" odaklı köklü değişikliğe gidildiğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı, şu ifadeleri kullandı:

Sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını sağlamak amacıyla okul öncesinden liseye tüm sınıf kademelerinde "Dilimizin Zenginlikleri” projesini hayata geçirdik.

Kültür taşıyıcımız ve ulusal kimliğimiz olan dilimizin zenginliklerinin kuşaklar boyunca yaşatılması hedefiyle “Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi” projesine hayat verdik.

Türkçe ve dil eğitiminde yenilikçi ve keşfedici yaklaşımların sunulması amacıyla "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" yaptık. Türkçe becerilerini ölçen izleme araştırmasını tamamladık. Bakanlığımızca uygulanan “Türkçe Dört Beceri Sınavı”, Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği (ALTE) tarafından tescillendi ve “uluslararası geçerlik belgesi” aldı.

"CUMHURİYET VE TÜRKÇEMİZ" KONULU YARIŞMA

Okul öncesinde çocukların dil gelişimini destekleyecek kapsamlı çalışmalar yaptık. Lise öğrencilerimize yönelik "Cumhuriyet ve Türkçemiz" konulu yarışmalarla dilin önemine dikkat çekerek farkındalık yarattık…

“Yaşamı, Türkçemizin eşsiz anlatım gücü ve derin birikimiyle anlayıp anlamlandıran nesiller yetiştirme” ülkümüzü, daima birincil kıymetimiz kılacağız.

"ATATÜRK'Ü ŞÜKRANLA ANIYORUZ!

Kaşgarlı Mahmut’tan Ali Şir Nevai’ye, Yunus’tan 26 Eylül 1932 tahinde düzenlenen “I. Türk Dili Kurultayı”na önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, düşünce ve eserleriyle Türkçemize hizmet eden bütün bilim ve sanat insanlarını şükranla anıyoruz.