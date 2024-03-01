MEB Bakanı Yusuf Tekin: Bütçeden en büyük pay eğitime ayrıldı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Azimliyiz ve kararlıyız. Cumhurbaşkanımız bu anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar itibarıyla genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmış durumda" dedi.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir'deki programları kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğtime verilen desteğe dikkat çekti.

"Dün sabah İzmir Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu, Güzelyalı Ortaokulu, Bornova Anadolu Lisesi olmak üzere üç ayrı okulumuzu ziyaret ettik" diyen Tekin, şunları söyledi:

Öğretmenlerimizle uzun sohbetler ettik. Ardından il genelinde 250 okul müdürümüzle toplantı yaptık. Daha sonra İzmir Valimiz Süleyman Elban ile il değerlendirme toplantısı yaptık. Bir anlamda İzmir'in eğitim beyni olarak fiziki kapasitesi ve eğitim niteliği itibarıyla bir röntgeni çekmiş olduk

"Yeni değerlendirmeler yağacağız"

İzmir ile ilgili alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Türkiye genelinde yaptığımız, her ayın ilk cumartesi günü toplantısını bu ay öğretmen arkadaşlarımızı İzmir'e davet ederek yeniden değerlendirme yapacağız. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen 300 civarında öğretmen arkadaşımızla yeni bir değerlendirme yapacağız. Değerlendirme sonrasında da İzmir'le ilgili olarak planladığımız, İzmir'in eğitim fiziki altyapısıyla ilgili, yaptığımız çalışmaları İzmir halkıyla ve basın mensupları ile paylaşmış olacağız. İzmir'in, eğitim ve öğretim altyapısı itibariyle ihtiyaç duyduğu eksikliklerin tamamını yarın yapacağımız basın açıklaması ile gidermiş olacağız" dedi.

"Bütçemizden en büyük pay eğitime ayrılmış durumda"

Eğitimin herkesin ilgi alanına girdiğini ve herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu anlamda en büyük paydaşımız da yerel yönetimler. Herhangi bir eğitim altyapısı ihtiyacının giderilmesi için genel bütçeden ayrılan pay yeterli değil. Genel bütçeden ayrılan payı yatırıma dönüştürebilmek için yerel yönetimlerin, başta imar olmak üzere, birçok konuda desteğine ihtiyacımız var. İzmir'de de problemlerimiz, yerel yönetimlerden imarla ilgili gerekli izinleri alamadığımızdan kaynaklanıyor. Bunları da yerel yönetimlerden çözmesini arzu ediyoruz.



Yakında yerel yönetim seçimleri de var. Eğitim ve öğretim sürecine en çok katkı verecek kişilerin seçilmesini arzu ederiz. İnşallah ülkemizin ilgili altyapı, eğitim niteliği ve içeriğiyle ilgili bütün problemlerini milletçe, sivil toplum örgütlerimizle, kamu kurumlarımızla hep beraber çözeceğiz. Bu konuda azimliyiz ve kararlıyız. Cumhurbaşkanımız bu anlamda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar itibariyle genel bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmış durumda. Yatırım bütçemiz büyük oranda eğitime ayrılmış durumda.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)