MEB'den nakil işlemlerinde politika güncellemesi Kamu Denetçiliği Kurumu, Tokat'ta çocuğunun naklini özel okuldan evinin yakınındaki devlet okuluna aldıramayan velinin başvurusu sonrası Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

DHA

Bir veli, Tokat'ta yaşadığını ve çocuğunun özel bir ortaokula devam ettiğini belirterek, 2023 Ocak ayında evlerine yakın olan bir ortaokula nakil talebinde bulunduğunu KDK'ya bildirdi.

Başvurunun kabul edileceği konusunda önce sözlü bir bilgi aldığını ifade etti. Ancak, çocuğunun özel okulda olması sebebiyle MEB sistemi üzerinden nakil işlemi gerçekleştiremediğini vurguladı.

Velinin hatırlattığına göre, nakil talebi özel okul tarafından yapılabilirdi ve çocuğunun 2023/2024 eğitim yılında başka bir okula devam edeceği özel okula bildirilmişti.

"İhmaller araştırılsın"

Bu sırada ilgili ortaokula giden veli, kayıt işlemini başlatmak istediğini ancak okul müdürü tarafından kontenjanın dolduğu gerekçesiyle geri çevrildiğini söyledi. Veli, çocuğunun 6 aydır nakil için sırada beklediğini, bu süre içinde okul idaresi tarafından nakil talebinin yapılacağının tarafına iletildiğini, bu nedenle özel okulda kayıt yenilemediğini ve erken kayıt indirimi ile daha önceden kazandığı indirimlerden yararlanmadığını belirtti. Mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlara başvurduğunu ancak sonuç alamadığını bildiren veli, söz konusu ihmalin araştırılmasını istedi.

"Prosedür açıkça ortaya konulmalı"

Başvuruyu alan KDK, mağduriyetin asıl nedeninin nakil işlem prosedürün bilinmemesinden kaynaklandığını belirledi. KDK, nakil işlemi yapmak isteyen velilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin açıkça ortaya konulmadığına dikkati çekti. İnceleme sonucunda KDK, okul nakil işlemlerine ilişkin prosedürün kamuoyunun erişimine açık ve kolayca ulaşılabilir olmasını sağlayacak idari uygulamayı kuvvetlendirici birtakım önlemler alınması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi. MEB de nakil işlemlerinde politika güncellemesine gidileceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)