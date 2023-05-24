Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 100 bin öğrenciye aylık 863 TL burs vereceğiz Milli Eğitim Bakanı Özer, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kapsamında, bu yıl 100 bin öğrenciye aylık 863 TL burs verileceğini ve deprem bölgesindeki öğrencilere 30 bin kontenjan ayrılacağını belirtti.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Twitter hesabından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Özer, geçen yıl sınav kapsamında 70 bin öğrenciye burs sağlandığını belirterek, bu sayının 100 bine çıkartılacağını aktardı.

"İlave 30 bin kontenjanımızı deprem bölgesindeki öğrencilerimize ayıracağız"

Bakan Özer, burs alan öğrencilerin artan 30 bin kontenjanını deprem bölgesindeki öğrencilere ayrıldığını belirterek, yeni destekleri şu sözlerle aktardı:

Bu yıl eylül ayında yapacağımız sınavda bu sayıyı 100 bine çıkarıyoruz. İlave 30 bin kontenjanımızı deprem bölgesindeki öğrencilerimize ayıracağız. 100 bin öğrencimize aylık 863 TL burs imkanı sağlayacağız.

Öğrencilere katkı sunanlara teşekkür

Bakan Özer, paylaştığı mesajda burs alan öğrencilerin sayısının artışında emeği olanlara şu sözlerle teşekkür etti: